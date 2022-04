Ukraine : attaques russes contre des stocks de céréales

WASHINGTON/NATIONS UNIES, 1er avril (Reuters) - Des images du gouvernement américain que Reuters a pu consulter montrent ce qu'un responsable américain a décrit comme des dégâts causés à des installations de stockage de grain dans l'est de l'Ukraine.

Les deux images en noir et blanc montrent de longs bâtiments rectangulaires situés dans l'est de l'Ukraine, d'abord intacts en janvier, puis présentant des toits endommagés par ce qu'une légende nomme "cratères d'impact" en mars.

Le responsable américain, commentant ces images, a indiqué que les Etats-Unis avaient des informations selon lesquelles les forces russes endommageaient de manière répétée les installations de stockage de grain en Ukraine.

"A la fin mars, au moins six installations de stockage de grain ont été endommagées par ces attaques", a-t-il déclaré.

Les responsables mondiaux s'inquiètent actuellement des retombées de l'invasion de l'Ukraine, quatrième exportateur mondial de céréales en 2020/21, sur l'approvisionnement alimentaire mondial.

"Les dommages causés par la Russie sur ces silos à grain sont un exemple très clair de la façon dont la guerre de Poutine affecte directement les civils en Ukraine et menace la sécurité alimentaire mondiale", a dit le responsable.

"Avec des pays en Afrique et au Moyen-Orient qui sont tributaires des exportations de blé ukrainien, la destruction de ces stocks alimentaires et de ces installations de stockage pourrait entraîner des pénuries et faire grimper les prix dans des économies déjà vulnérables", a-t-il ajouté. (Reportage Steve Holland et Michelle Nichols; version française Camille Raynaud)