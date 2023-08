Ukraine : Attaques de drones russes contre Kyiv et Odessa

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Des attaques de drones menées par la Russie ont touché mercredi les villes de Kyiv et Odessa, ont rapporté des responsables ukrainiens. A Kyiv les unités chargées de la défense antiaérienne repoussaient tôt mercredi une attaque de drones, a indiqué sur Telegram Vitali Klitchko, le maire de la capitale. Vitali Klitchko et Serhi Popko, chef de l'administration militaire, ont déclaré dans des messages distincts que des débris de drones étaient tombés sur la capitale, sans toutefois faire de victime. Une attaque de drones a également été menée aux premières heures de mercredi à Odessa, où des silos contenant des céréales ont été visés, a annoncé sur Telegram le gouverneur de la région, Oleh Kiper. Certains silos ont pris feu, mais aucune victime n'a été signalée, a-t-il précisé. (Reportage Ron Popeski et Reuters; version française Camille Raynaud)