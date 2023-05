Ukraine : Attaques de drones contre plusieurs villes, 16 morts à Kherson

Ukraine : Attaques de drones contre plusieurs villes, 16 morts à Kherson













Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - La Russie a lancé dans la nuit de mardi à mercredi des attaques aux drones "kamikazes" contre l'Ukraine, dont une vingtaine sur la capitale Kyiv qui ont été abattus par les unités de défense aérienne, tandis que 16 personnes ont été tuées dans la région de Kherson, ont rapporté les autorités ukrainiennes. Par ailleurs, 22 blessés ont été signalés à Kherson, région occupée en partie par les troupes russes, a rapporté le parquet local. A Dnipro, un drone a touché un bâtiment administratif qui a pris feu, avant que l'incendie ne soit circonscrit, a déclaré le gouverneur de la région de Dnipropetrovsk, Serhiy Lisak, sur Telegram. Trois drones ont provoqué un incendie dans un dépôt de carburants de la ville de Kropyvnytskyi, a déclaré le gouverneur de la région de Kirovohrad, Andriy Raykovitch. (Reportage Pavel Polityuk; version française Camille Raynaud, Kate Entringer et Jean Terzian, édité par Jean-Stéphane Brosse et Nicolas Delame)