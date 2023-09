Ukraine : Attaque russe contre une raffinerie à Krementchouk

20 septembre (Reuters) - La Russie a frappé dans la nuit de lundi à mardi la raffinerie de Krementchouk, dans le centre de l'Ukraine, lors d'une attaque de drones, provoquant un incendie, a indiqué mardi le gouverneur de la région Poltava. Les opérations de raffinage ont été temporairement suspendues et aucun blessé n'a été recensé, a déclaré sur Telegram, Dmytro Lounin. "La nuit dernière, les Russes ont attaqué à plusieurs reprises la région de Poltava. Notre système de défense aérienne a réalisé un bon travail contre les véhicules aériens sans pilotes ennemis", a-t-il déclaré. La raffinerie de Kremtchouk est une cible régulière de la Russie depuis son invasion de l'Ukraine en février 2022. L'armée ukrainienne a indiqué que ses systèmes de défense ont abattu 17 des 24 drones lancés dans la nuit par la Russie. Reuters n'était pas en mesure de vérifier ces informations. (Reportage Anna Pruchnicka, Zhifan Liu pour la version française, édité par Blandine Hénault)