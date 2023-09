Ukraine : Attaque russe contre un port exportateur d'Odessa, dit Kyiv

Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - La Russie a lancé dans la nuit de dimanche à lundi une attaque contre un important port ukrainien d'exportation de céréales, ont déclaré des représentants ukrainiens, un raid survenu avant un entretien entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan sur la question céréalière. L'armée de l'air ukrainienne a demandé aux habitants du port d'Izmail, sur la rive du Danube dans la région d'Odessa, de se mettre à l'abri, tandis que la presse locale a rapporté des explosions dans la zone. Vingt-trois drones sur les 32 appareils de fabrication iranienne lancés par Moscou ont été abattus par les forces ukrainiennes, a dit l'armée de l'air ukrainienne. L'attaque russe, qui a duré près de trois heures et demie, a touché des entrepôts et des sites de production, a dit Oleh Kiper le gouverneur de la province d'Odessa. Des débris de drones ont par ailleurs provoqué des incendies touchant des bâtiments civils, a-t-il ajouté. Selon le porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères, plusieurs drones russes sont tombés et ont explosé en territoire roumain, ce qu'a réfuté le ministère roumain de la Défense. Moscou a pour sa part dit avoir contrecarré une attaque aux drones lancée par Kyiv contre la région de Koursk, dans le sud de la Russie, qui partage une frontière avec l'Ukraine. Vladimir Poutine recevra ce lundi Recep Tayyip Erdogan dans la ville balnéaire de Sotchi, sur la mer Noire, pour s'entretenir de l'accord sur les exportations de céréales chapeauté l'an dernier par Ankara et l'Onu mais abandonné cet été par Moscou. Depuis lors, l'armée russe a multiplié les attaques contre des ports du Danube, axe maritime devenu la principale voie d'exportation des céréales ukrainiennes. (Rédigé par Lidia Kelly à Melbourne et Olena Harmash à Kyiv; avec Pavel Polityuk à Kyiv et Luiza Ilie à Bucarest, version française Jean Terzian et Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)