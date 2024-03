Ukraine : Attaque russe à Odessa lors d'une visite de Zelensky et du Premier ministre grec

ODESSA, Ukraine (Reuters) - La Russie a frappé mercredi la ville portuaire ukrainienne d'Odessa alors même que le président ukrainien Volodimir Zelensky y effectuait une visite en compagnie du Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, les deux dirigeants se trouvant suffisamment près de l'attaque pour voir l'explosion. "Non seulement l'avons-nous entendue, mais nous avons vu cette frappe", a dit Volodimir Zelensky au cours d'une conférence de presse conjointe après avoir visité des infrastructures portuaires et un immeuble résidentiel ciblé samedi par une attaque au drone russe qui a tué 12 personnes dont cinq enfants. D'après des sources, l'attaque de mercredi s'est produite à quelques centaines de mètres de la délégation. Un porte-parole de la marine ukrainienne a déclaré que cinq personnes avaient été tuées dans l'attaque. Volodimir Zelensky avait évoqué auparavant plusieurs morts et blessés, sans être en mesure de donner un bilan précis. A lire aussi... "On se rend compte à qui nous avons à faire", a déclaré le président ukrainien en référence à la Russie. "Ils ne se préoccupent pas de savoir où ils frappent." Si l'aviation ukrainienne avait fait état d'une menace balistique dans la région d'Odessa dans la matinée, aucune confirmation n'avait été donnée avant la conférence de presse des dirigeants ukrainien et grec, qui ont inspecté le port et le "couloir humanitaire" mis en place par Kyiv pour ses exportations via la mer Noire. La Russie a intensifié depuis l'été dernier ses frappes contre les infrastructures portuaires ukrainiennes, à la suite de sa décision d'abandonner un accord chapeauté par l'Onu qui était destiné à protéger les exportations céréalières en mer Noire. Le "couloir humanitaire" de l'Ukraine vise à contourner le blocus que la marine russe cherche de facto à imposer. "TENTATIVE DE TERREUR" Un commandant de la marine ukrainienne a fait savoir séparément que la Russie avait lancé quelque 880 attaques de drones et plus de 170 missiles contre les installations portuaires de la région d'Odessa depuis juillet dernier. Le ministère russe de la Défense a déclaré mercredi que l'armée russe avait ciblé mardi un hangar où étaient stockés des drones navals, affirmant avoir atteint son objectif. Kyriakis Mitsotakis, qui effectuait sa première visite en Ukraine depuis le lancement de l'offensive russe en février 2022, a déclaré que des sirènes avaient retenti et qu'une forte explosion avait été entendue alors que les deux dirigeants retournaient à leurs véhicules. "C'est, je pense, le rappel le plus éclatant qu'une véritable guerre fait rage ici", a dit le dirigeant grec, exhortant les autres dirigeants de l'Union européenne à se rendre en Ukraine pour se rendre pleinement compte de l'impact de la guerre sur les civils. Via le réseau social X, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a fermement condamné l'"attaque ignoble contre Odessa". "Personne n'est intimidé par cette nouvelle tentative de terreur - certainement pas les deux dirigeants sur le terrain ni le courageux peuple ukrainien", a-t-elle déclaré. La Grèce, membre de l'Otan et soutien de longue date de l'entrée de l'Ukraine dans l'Alliance transatlantique ainsi que dans l'UE, a proposé par le passé à Kyiv une aide militaire. Kyriakis Mitsotakis a réaffirmé mercredi le soutien d'Athènes à Kyiv. "Ma présence ici reflète le respect de l'ensemble du monde libre pour votre population et souligne l'engagement de la Grèce à rester à vos côtés", a-t-il dit à Volodimir Zelensky. Le président ukrainien a de nouveau souligné l'importance des défenses aériennes et indiqué que des pays supplémentaires préparaient des accords bilatéraux de sécurité, à l'image de ceux qui ont été récemment signés avec la Grande-Bretagne ou la France. "Nous avons discuté de moyens supplémentaires que nous pouvons mettre en oeuvre pour renforcer la sécurité en mer Noire. De comment nous pouvons protéger davantage notre peuple - à la fois les soldats et les civils. Nous avons besoin de défenses aériennes supplémentaires", a-t-il déclaré pendant une conférence de presse. (Reportage d'Iryna Nazarchuk et Renee Maltezou; version française Jean Terzian, édité par Tangi Salaün)