Ukraine : Attaque de missiles russes contre Kyiv

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Russie a lancé tôt mercredi une attaque de missiles contre Kyiv, a annoncé sur Telegram l'administration militaire de la capitale ukrainienne, précisant que tous les missiles avaient été abattus avant d'atteindre leurs cibles par les systèmes de défense aérienne. Des témoins de Reuters ont entendu plusieurs explosions vers 05h50 (02h50 GMT) alors que des alertes aériennes étaient déclenchées dans toute l'Ukraine. "Une nouvelle attaque de missiles lancée par l'ennemi contre une ville paisible dans le but de tuer la population civile et de détruire des infrastructures", a déclaré Serhy Popko, chef de l'administration militaire de la ville sur Telegram. Il a ajouté que, selon les premières constatations, aucune victime ni aucun dégât n'avait été signalé. La Russie n'a fait aucun commentaire dans l'immédiat. (Reportage Pavel Polityuk et Gleb Garanich à Kyiv, rédigé par Lidia Kelly à Melbourne; version française Camille Raynaud)