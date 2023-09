Ukraine : attaque de drones russes à Izmaïl

6 septembre (Reuters) - Une attaque de drones russes lancée tôt mercredi contre Izmaïl, le principal port ukrainien sur le Danube, a fait un mort, a annoncé le gouverneur de la région sur Telegram. Des infrastructures ont également été endommagées, a précisé Oleh Kiper le gouverneur de la province d'Odessa. "Un employé d'une entreprise agricole, grièvement blessé, est décédé à l'hôpital", a-t-il indiqué. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces informations de manière indépendante. (Reportage Lidia Kelly à Melbourne; version française Camille Raynaud)