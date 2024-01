Ukraine : Attaque de 40 missiles et drones russes

13 janvier (Reuters) - L'Ukraine a annoncé samedi avoir subi une importante attaque de missiles russes aux premières heures de la journée, mais les défenses aériennes du pays ont fait preuve de moins d'efficacité qu'habituellement. Selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a lancé 37 missiles et trois drones. Huit missiles ont été abattus, a indiqué l'armée de l'air ukrainienne dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux. Le porte-parole de l'armée de l'air a déclaré en début de semaine que l'Ukraine faisait désormais face à un déficit de missiles de défense aérienne. On ignore dans l'immédiat si cette situation explique le faible taux de réussite de la riposte ukrainienne. Selon l'armée de l'air ukrainienne, la plupart des missiles russes étaient des modèles balistiques à déplacement extrêmement rapide, beaucoup plus difficiles à abattre. "Il convient de noter que plus de 20 des armes répertoriées, qui n'ont pas été incluses dans le nombre de missiles abattus, n'ont pas atteint leur cible en raison des contre-mesures actives de la guerre électronique", précise le communiqué. Aucun détail n'a été donné sur les cibles visées. Les défenses aériennes ont abattu des missiles russes dans au moins cinq régions d'Ukraine, selon des responsables locaux de ces provinces. La grande ville de Dnipro, dans le sud-est du pays, a été touchée, a déclaré le gouverneur local, sans préciser les cibles visées. La police de la région de Tchernihiv, dans le nord du pays, a diffusé une photo montrant un grand cratère formé par un missile abattu. "Après avoir été touchés par les débris d'un missile ennemi, plusieurs logements privés et bâtiments non résidentiels ont été endommagés, tandis qu'un bâtiment a été pratiquement détruit", écrit la police. Aucune personne n'a été blessée, mais un chien a été tué, ajoute-elle. (Reportage Max Hunder et Sergiy Karazy, version française Claude Chendjou)