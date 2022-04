Ukraine : Après Boutcha, de nouvelles sanctions doivent être prise contre la Russie, dit Macron

PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron a déclaré lundi qu'il existait des "indices très clairs" de crimes de guerre en Ukraine et estimé qu'un nouveau train de sanctions était indispensable après la diffusion ce week-end d'images de victimes civiles dans la ville ukrainienne de Boutcha, près de la capitale ukrainienne Kyiv.

"Il y a des indices aujourd'hui très clairs de crimes de guerre, c'est l'armée russe qui était à Boutcha", a dit le président de la République sur France Inter en estimant que "la justice internationale doit passer et donc celles et ceux qui ont été à l'origine de ces crimes devront en répondre".

A plus court terme, "on ne peut pas laisser passer" de tels actes, a déclaré Emmanuel Macron.

"Ce qui vient de se passer à Boutcha impose un nouveau train de sanctions et des mesures très claires", a-t-il déclaré, en évoquant "des mesures individuelles supplémentaires" et en espérant que la concertation avec les partenaires européens permette "d'avancer" sur des sanctions visant le charbon et le pétrole russes.

