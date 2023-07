Ukraine : 700.000 enfants transportés hors des zones de conflit, dit Moscou

Ukraine : 700.000 enfants transportés hors des zones de conflit, dit Moscou













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Russie a transporté ces dernières années quelque 700.000 enfants hors des zones de conflit en Ukraine vers le territoire russe, a déclaré dimanche soir un élu russe de haut rang, Grigory Karasine, qui préside la commission internationale de la chambre haute du Parlement. "Ces dernières années, 700.000 enfants ont trouvé refuge auprès de nous, fuyant les bombardements et les tirs des zones de conflit en Ukraine", a-t-il écrit sur la messagerie Telegram. Dans le cadre de ce qu'il décrit comme une "opération militaire spéciale" en Ukraine, lancée en février 2022, Moscou dit évacuer des enfants afin de les protéger et de s'occuper de ceux devenus orphelins ou abandonnés dans les zones de combat. Kyiv dénonce toutefois des déportations illégales. D'après les Etats-Unis, l'un des principaux alliés occidentaux de l'Ukraine, des dizaines de milliers d'enfants ont été retirés de force de leurs domiciles. En grande partie, l'exode de la population et des enfants s'est produit durant les premiers mois de la guerre, soit avant des contre-offensives éclair de l'Ukraine l'été dernier. (Rédigé par Lidia Kelly à Melbourne; version française Jean Terzian)