Ukraine : 4.532 personnes évacuées samedi via les couloirs humanitaires

(Reuters) - Un total de 4.532 personnes a été évacué samedi en Ukraine via les dix couloirs humanitaires mis en place pour permettre le départ de civils de plusieurs villes de l'Est et du Sud, où se concentrent les opérations militaires russes, a annoncé le chef de cabinet adjoint de la présidence, Kirilo Timochenko.

Vendredi, 6.665 personnes avaient pu fuir les combats.

(Reportage David Ljunggren, version française Sophie Louet)