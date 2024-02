Ukraine: 31.000 soldats ukrainiens ont été tués depuis le début du conflit-Zelensky

Ukraine: 31.000 soldats ukrainiens ont été tués depuis le début du conflit-Zelensky













Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - Le président ukrainien a déclaré dimanche lors d'une conférence de presse que 31.000 soldats ukrainiens ont été tués depuis le début de l'invasion russe, à l'occasion d'un premier bilan officiel délivré depuis plusieurs mois. Le dirigeant ukrainien a ajouté ne pas pouvoir communiquer sur le nombre de blessés, arguant que cela aiderait l'armée russe. "31.000 soldats ukrainiens ont été tués dans cette guerre. Pas 300.000, pas 150.000 (...) Poutine ment. Mais néanmoins, cela reste une énorme perte pour nous", a-t-il déclaré depuis Kyiv. L'Ukraine n'a pas communiqué de bilan officiel sur ses pertes humaines depuis la fin de l'année 2022 quand le conseiller présidentiel Mykhaïlo Podoliak avait avancé le chiffre de 13.000 soldats tués. A lire aussi... Un article du New York Times, publié en août et s'appuyant sur des témoignages de responsables américains, affirmait que près de 70.000 militaires ukrainiens avaient été tués dans le conflit. Lors de sa conférence de presse, Volodimir Zelensky a avancé le chiffre de 180.000 morts côtés russe. La Russie ne publie pas de données sur le nombre de ses soldats tués. Le président ukrainien a également déclaré que des dizaines de milliers de civils ont été tués dans les zones occupées du pays depuis le début de la guerre. Par ailleurs, Volodimir Zelensky a estimé que les forces russes mèneraient une nouvelle offensive fin mai ou cet été. "Nous nous préparerons pour leur assaut. Leur assaut qui a débuté le 8 octobre n'a pas porté ses fruits, je pense", a ajouté Volodimir Zelensy. Le dirigeant ukrainien a aussi affirmé que l'Ukraine travaillait à une nouvelle contre-offensive, ajoutant ne pouvoir donner plus de détails. "Il y a un plan (pour une contre-offensive), le plan est clair, je ne peux pas vous dire les détails." (Reportage par Olena Harmash, Dan Peleschuk, Yuliia Dysa; version française Zhifan Liu)