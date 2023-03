Ukraine : 1.100 soldats russes tués à Bakhmout en six jours, dit Zelensky

12 mars (Reuters) - Plus de 1.100 soldats russes ont été tués en moins d'une semaine lors de combats autour de la ville de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine, a déclaré dimanche Volodimir Zelensky. Selon le président ukrainien, quelque 1.500 soldats russes ont été blessés et mis hors d'état de combattre pendant la même période. Des dizaines de blindés, pièces d'artillerie et dépôts de munition russes ont également été détruits alors que Kyiv a pris la décision de continuer à défendre la ville que l'armée russe et les mercenaires du groupe Wagner avaient un temps semblé en passe d'encercler. "En moins d'une semaine, depuis le 6 mars, nous avons réussi à tuer plus de 1.100 soldats ennemis dans le seul secteur de Bakhmout", a assuré Volodimir Zelensky pendant son allocution vidéo quotidienne. Dimanche, le ministère russe de la Défense a dit de son côté poursuivre ses attaques dans la région de Donetsk et affirmé y avoir tué 220 soldats ukrainiens au cours des dernières 24 heures. Reuters n'est pas en mesure de vérifier sur le terrain les chiffres de pertes avancés par l'Ukraine comme par la Russie. (Rédigé par Ron Popeski et Nick Starkov, version française Tangi Salaün)