Ugo Humbert en finale du tournoi de Halle

Crédit photo © Reuters

par Baptiste Marin (iDalgo)

Ugo Humbert continue son joli parcours à Halle. Le Messin s’est qualifié samedi pour la finale du tournoi sur herbe après sa victoire (6-4, 3-6, 7-6) sur Félix Auger-Aliassime, tombeur de Roger Federer en début de semaine. Après un échange de break, le Français reprend une seconde fois le service de son adversaire dans le septième jeu du premier acte. Humbert remporte la première manche (6-4). Breaké d’entrée, Le Canadien va ensuite se réveiller dans le deuxième set pour finalement s’imposer (6-3) et s’offrir le droit de disputer une manche décisive. Mais le Français va prendre le meilleur dans cet ultime acte et s’imposer (7-5) dans le jeu décisif. Pour sa première finale en ATP 500, il sera opposé demain à Andrey Rublev, n°7 mondial. Plus tôt dans la journée, le Russe a dominé (6-1, 3-6, 6-3) le Géorgien Nikoloz Basilashvili dans l’autre demi-finale de ce tournoi de Halle.