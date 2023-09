UE: Von der Leyen défend son bilan avant les élections européennes

par Gabriela Baczynska et Andrew Gray BRUXELLES (Reuters) - La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a défendu mercredi son bilan à la tête de l'exécutif européen, tout en annonçant une enquête sur les véhicules électriques chinois et en se présentant comme un fervent soutien des entreprises européennes. L'Europe "répond à l'appel de l'histoire" en apportant son soutien à l'Ukraine et en promouvant les énergies vertes, a-t-elle également déclaré mercredi lors de son discours sur l'Etat de l'Union devant le Parlement européen à Strasbourg. Ursula von der Leyen, qui préside la Commission européenne depuis 2019, devrait briguer un second mandat à la tête de l'exécutif européen l'an prochain mais n'a pas encore officiellement fait part de ses projets. "L'Europe fera tout ce qu'il faut pour conserver son avantage concurrentiel", a-t-elle déclaré aux députés européens en annonçant une enquête sur les subventions massives accordées par la Chine à ses constructeurs de véhicules électriques, qui leur permettent de casser les prix sur le marché européen. Ursula von der Leyen a aussi annoncé la nomination d'un émissaire pour aider les petites et moyennes entreprises dans leurs démarches auprès de l'administration européenne. Sur le plan diplomatique, elle a réitéré le soutien de l'Union européenne (UE) à l'Ukraine, envahie en février 2022 par la Russie. "Notre soutien à l'Ukraine perdurera", a-t-elle affirmé dans son dernier discours sur l'état de l'Union avant les élections européennes prévues en juin 2024. ÉNERGIE VERTE Ursula von der Leyen a également annoncé une série de mesures, portant notamment sur un soutien à l'industrie éolienne européenne afin d'accompagner le développement des énergies renouvelables. "Lorsque je me suis présentée devant vous en 2019 avec mon programme pour une Europe verte, numérique et géopolitique, je sais que certains doutaient", a-t-elle dit. "Mais regardez où en est l'Europe aujourd'hui. Nous avons vu naître une Union géopolitique - en soutenant l'Ukraine, en s'opposant à l'agression de la Russie, en répondant aux velléités de la Chine et en investissant dans les partenariats." "Nous avons désormais un 'green deal' européen comme pièce maîtresse de notre économie et dont l'ambition est inégalée." Ursula von der Leyen a aussi plaidé en faveur d'un soutien plus important de l'UE aux pays africains, accusant la Russie de provoquer le chaos dans la région du Sahel en proie à une vague de coups d'Etat militaires. "Nous devons faire preuve à l'égard de l'Afrique de la même unité d'action que celle dont nous avons fait preuve à l'égard de l'Ukraine. Nous devons nous concentrer sur la coopération avec les gouvernements légitimes et les organisations régionales". (Reportage par Jan Strupczewski, Marine Strauss, Foo Yun Chee, Ingrid Melander, Kate Abnett, Gabriela Baczynska, Andrew Gray, Julia Payne, Philip Blenkinsop; rédigé par Ingrid Melander; Blandine Hénault pour la version française, édité par Bertrand Boucey)