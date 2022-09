UE : "Vers une contribution de solidarité" des groupes gaziers et pétroliers ?

BRUXELLES, 9 septembre (Reuters) - Les ministres de l'Energie de l'Union européenne, réunis vendredi à Bruxelles avec l'objectif de diminuer l'impact de la guerre en Ukraine, proposent notamment un plafonnement provisoire du prix du gaz russe et la création d'une "contribution de solidarité" appliquée aux groupes gaziers et pétroliers, selon un projet de communiqué final consulté par Reuters. (Version française Nicolas Delame et Sophie Louet)