UE : Vers un nouveau régime de sanctions contre le Hamas

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne (UE) adopteront lundi un nouveau régime de sanctions contre le Hamas et discuteront de mesures contre les colons israéliens responsables de violences en Cisjordanie, a déclaré jeudi le porte-parole adjoint du Quai d'Orsay, Christophe Lemoine. Evoquant les mesures envisagées contre le mouvement palestinien, il a précisé lors d'un point de presse qu'il s'agissait de "dispositifs qui visent des individus et qui visent des interdictions notamment de transferts de fonds". Le Hamas, qui a lancé une attaque sans précédent sur le sol israélien le 7 octobre dernier, est considéré comme une organisation terroriste par l'Union européenne. L'UE a placé mardi le chef politique du Hamas, Yahya Sinouar, sur la liste européenne des "terroristes". Cette mesure permet notamment le gel de ses fonds et autres actifs financiers dans les pays membres de l'UE. Si le conflit entre l'Etat hébreu et le Hamas focalise l'attention, les responsables européens ont également marqué leur préoccupation face à la recrudescence des violences perpétrées par des colons israéliens contre des civils palestiniens en Cisjordanie occupée. Selon l'Onu, le nombre d'attaques y a plus que doublé depuis le 7 octobre. Les ministres des Affaires étrangères de l'UE discuteront "très vraisemblablement" de possibles mesures lundi, a confirmé Christophe Lemoine. Des sanctions sont déjà en préparation à l'échelle de la France "contre certains colons israéliens extrémistes coupables de violences à l'encontre de civils palestiniens en Cisjordanie, avec notamment des interdictions administratives". "Cela nécessite cependant tout un travail préalable d'identification des individus potentiellement concernés et un recueil d'informations afin de motiver ces interdictions en droit", a expliqué le porte-parole. (Reportage John Irish, rédigé par Sophie Louet, édité par Blandine Hénault)