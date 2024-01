UE : Vers un nouveau régime de sanctions contre le Hamas

(Précise la fonction au 1er paragraphe) PARIS, 18 janvier (Reuters) - Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne (UE) vont adopter un nouveau régime de sanctions contre le Hamas, a déclaré jeudi le porte-parole adjoint du Quai d'Orsay, Christophe Lemoine. Ces sanctions seront adoptées dès lundi lors du Conseil des affaires étrangères, a-t-il ajouté à l'occasion d'une conférence de presse. "C'est un régime de sanctions qui sera pris au niveau européen, qui vise des individus et transferts de fonds", a-t-il dit. Mardi, l'UE a imposé des sanctions à Yahya Sinouar, le dirigeant politique du Hamas dans la bande de Gaza, en réponse aux attaques meurtrières menées par le groupe islamiste palestinien en Israël le 7 octobre. Selon la décision du Conseil européen, qui considère le Hamas comme une organisation terroriste, les avoirs de Yahya Sinouar dans l'UE sont gelés et les ressortissants des Vingt-Sept ne peuvent pas faire de transactions financières avec lui. (Reportage John Irish, rédigé par Blandine Hénault)