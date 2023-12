UE : Un sommet sur le budget et l'aide à l'Ukraine aura lieu le 1er février, dit Michel

UE : Un sommet sur le budget et l'aide à l'Ukraine aura lieu le 1er février, dit Michel













Crédit photo © Reuters

BRUXELLES (Reuters) - L'Union européenne (UE) tiendra un sommet extraordinaire le 1er février pour tenter de trouver un accord sur son budget pluriannuel, qui inclut notamment le financement de l'aide à l'Ukraine, a déclaré lundi le président du Conseil européen, Charles Michel. La semaine dernière, les dirigeants du bloc ont décidé d'ouvrir les négociations d'adhésion avec l'Ukraine, sans toutefois parvenir à se mettre d'accord sur un programme d'aide financière de 50 milliards d'euros destiné à Kyiv, en raison de l'opposition de la Hongrie. "Nous avons compris jeudi et vendredi qu'il fallait un peu plus de temps avec la Hongrie pour prendre une décision à l'unanimité, ce qui est nécessaire pour un accord sur la révision du CFP (cadre financier pluriannuel)", a déclaré Charles Michel lors d'une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre belge Alexander De Croo. Outre le financement destiné à l'Ukraine, Charles Michel a indiqué que les Etats-membres de l'UE avaient également proposé d'apporter un soutien financier plus important pour faire face à l'immigration, aux catastrophes naturelles ainsi qu'à la sécurité et à la défense. La Belgique succédera à l'Espagne à la présidence tournante de l'UE pour six mois à compter du 1er janvier. (Reportage Geert De Clercq ; version française Dagmarah Mackos, édité par Blandine Hénault)