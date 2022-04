UE : Sommet extraordinaire les 30 et 31 mai sur l'Ukraine et l'énergie

BRUXELLES, 8 avril (Reuters) - Les dirigeants des Vingt-Sept se réuniront pour un Conseil européen extraordinaire les 30 et 31 mai prochains afin d'évoquer notamment la guerre en Ukraine et les questions énergétiques, annonce vendredi le président du Conseil européen Charles Michel.

"Comme évoqué à Versailles (où s'est déroulée une réunion informelle des dirigeants européens mi-mars-NDLR) et au cours du dernier Conseil européen (fin mars-NDLR), un Conseil européen extraordinaire sera organisé les 30 et 31 mai", a-t-il écrit sur Twitter en précisant que l'ordre du jour porterait notamment sur "la défense, l'énergie et l'Ukraine".

