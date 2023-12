UE : Près de la moitié des voitures particulières neuves sont électrifiées !

20 décembre (Reuters) - Les ventes de voitures électriques dans l'Union européenne ont représenté près de la moitié de l'ensemble des nouvelles immatriculations de voitures particulières dans l'UE entre janvier et novembre 2023. Les véhicules électrifiés - modèles entièrement électriques, hybrides rechargeables ou totalement hybrides - représentaient plus de 47,6% de toutes les nouvelles immatriculations de voitures particulières dans l'UE en novembre, contre 43% au cours de la même période l'année dernière, a déclaré l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA). Les immatriculations de voitures neuves dans l'UE ont augmenté de 6,7% en novembre, représentant le 16e mois consécutif de croissance, avec une hausse de 13,3% en glissement annuel des immatriculations de véhicules électriques. Les immatriculations de voitures à essence ont quant à elles augmenté de 4,2%, tandis que celles de voitures diesel ont chuté de 10,3%, selon les données. Les immatriculations de voitures entièrement électriques ont augmenté de 16,4% par rapport à l'année précédente, pour atteindre 144.378 véhicules, même si les immatriculations en Allemagne, le plus grand marché de VE en Europe, ont chuté de 22,5% pour atteindre 44.942 véhicules. Sur le marché des véhicules électrifiés, les consommateurs ont continué à préférer les véhicules hybrides électriques, avec une hausse de 28,7% en glissement annuel, tandis que la demande de véhicules hybrides rechargeables a baissé de 22,1%. Les immatriculations de voitures hybrides-électriques en Allemagne, en France et en Italie ont dépassé 1,5 million de véhicules depuis le début de l'année, sur un total de près de 2,5 millions de véhicules dans l'UE. Malgré l'essor des véhicules électriques, l'ACEA a déclaré plus tôt en décembre que le secteur des véhicules électriques en Europe risquait de prendre du retard par rapport à d'autres régions, en l'absence d'une stratégie industrielle européenne solide. La Chine domine actuellement la chaîne d'approvisionnement tandis que les Etats-Unis ont mis en place des mesures incitatives pour leurs propres constructeurs automobiles. L'Allemagne a mis fin en décembre au programme de subventions aux VE, faisant face à une crise budgétaire, tandis que la France a restreint ses conditions d'attribution du bonus écologique afin de favoriser les voitures produites en Europe. Certains constructeurs automobiles et analystes ont également évoqué un plafonnement de la demande de véhicules électriques au cours des derniers mois. Le plus grand constructeur automobile européen, Volkswagen , a déclaré en octobre que la demande de VE ne se développait pas comme prévu, tandis que le constructeur de véhicules de luxe Mercedes-Benz a mis en garde contre un marché des VE "brutal", caractérisé par de fortes réductions de prix et des problèmes au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Les immatriculations de Volkswagen et de Renault ont augmenté respectivement de 11,4% et de 6,1% en novembre, tandis qu'elles ont chuté de 7,3% pour Stellantis, d'après l'ACEA. Tesla, l'entreprise de voitures électriques d'Elon Musk, a enregistré un bond de près de 45% au cours du même mois, représentant près de 22% des immatriculations de voitures entièrement électriques dans l'UE. Le nombre de nouveaux véhicules immatriculés en novembre dans l'UE, en Grande-Bretagne et dans l'Association européenne de libre-échange (AELE) a augmenté de 6% pour atteindre 1,08 million de véhicules, a indiqué l'ACEA. (Reportage Alessandro Parodi et Greta Rosen Fondahn à Gdansk, avec la contribution de Victoria Waldersee à Berlin; version française Stéphanie Hamel)