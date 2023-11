UE : Pas d'accord des 27 sur la prolongation de l'autorisation du glyphosate

BRUXELLES, 16 novembre (Reuters) - Les Etats membres de l'Union européenne (UE) ont échoué à donner une position claire jeudi sur la proposition visant à prolonger pour dix ans l'utilisation du glyphosate, substance active et controversée du désherbant Roundup de Bayer. Une "majorité qualifiée" de 15 pays représentant au moins 65% de la population de l'UE était requise pour soutenir ou bloquer la proposition. C'est la deuxième fois que les gouvernements européens votaient sur cette proposition après un premier échec il y a un mois, signifiant qu'il revient à la Commission européenne de décider de la marche à suivre. Elle pourrait approuver son extension ou revoir la proposition. Lors de la dernière approbation de licence par l'UE du glyphosate, le bloc européen a accordé une prolongation de cinq ans. Les pays de l'UE avaient refusé auparavant à deux reprises de soutenir une période de dix ans. (Philip Blenkinsop, version française par Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)