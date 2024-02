UE : Ouverture d'une procédure d'infraction contre Tiktok, dit Breton

UE : Ouverture d'une procédure d'infraction contre Tiktok, dit Breton













Crédit photo © Reuters

BRUXELLES (Reuters) - La Commission européenne a ouvert une procédure d'infraction contre le réseau social Tiktok, en vertu du règlement européen sur les services numériques (DSA), pour évaluer les efforts réalisés par la plateforme pour protéger les mineurs, selon un document consulté par Reuters. "La protection des mineurs est une priorité de l'application des DSA. En tant que plateforme qui touche des millions d'enfants et adolescents, TikTok doit se conformer pleinement avec les DSA et a un rôle particulier à jouer dans la protection des mineurs en ligne", a dit le commissaire européen au Marché intérieur Thierry Breton, selon le document. C'est la deuxième enquête menée dans le cadre du règlement européen sur les services numériques après celle ouverte contre X (anciennement Twitter), soupçonné de manquement à ses obligations, notamment en matière de lutte contre la désinformation. Tiktok, détenu par ByteDance risque une amende pouvant s'élever à 6% de son chiffre d'affaires. (Réportage de Foo Yun Chee, version française Zhifan Liu, édité par Tangi Salaün)