UE: Ouverture d'une enquête antitrust sur le rachat de Lagardère par Vivendi

par Foo Yun Chee BRUXELLES (Reuters) - L'autorité européenne de la concurrence a ouvert mardi une enquête sur le rachat du groupe Lagardère par Vivendi pour déterminer si les règles en matière d'acquisition ont été enfreintes, auquel cas une lourde amende pourrait être infligée au conglomérat français. Ces dernières années, le régulateur européen a imposé de lourdes amendes pour dissuader de toute violation de la réglementation antitrust. Bruxelles avait signalé le mois dernier qu'une enquête pourrait être ouverte après la publication d'informations de presse selon lesquelles Vivendi pourrait avoir finalisé l'opération sans attendre le feu vert du régulateur européen. Vivendi a déclaré qu'il allait coopérer avec les enquêteurs, ajoutant toutefois dans un communiqué qu'il pensait "s'être entièrement plié aux réglementations applicables (...)". "Nous sommes engagés à continuer de les respecter jusqu'à la pleine mise en oeuvre des mesures correctives offertes par la Commission européenne" pour la fusion avec Lagardère. L'enquête va chercher à déterminer si Vivendi n'a pas respecté les obligations de notification et les conditions fixées par la Commission européenne pour approuver le mois dernier le rachat de Lagardère. Dans un communiqué, la commissaire européenne à la Concurrence, Margrethe Vestager, a déclaré que Bruxelles prenait "très au sérieux toute violation de ces procédures". "A ce stade, la Commission a rassemblé suffisamment d'éléments pour ouvrir une enquête formelle pour déterminer si Vivendi a respecté nos procédures", a-t-elle ajouté. Une amende éventuelle pourrait atteindre jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial de Vivendi. (Reportage Foo Yun Chee; version française Jean Terzian, édité par Nicolas Delame)