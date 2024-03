UE : Meta visé par des plaintes pour atteinte à la vie privée

BRUXELLES (Reuters) - Meta Platforms a fait l'objet jeudi de plaintes pour atteinte à la vie privée de huit groupes de consommateurs de l'Union Européenne (UE) qui dénoncent des violations présumée des règles de confidentialité. Les plaintes ont été déposées par des groupes de consommateurs en République tchèque, au Danemark, en France, en Grèce, en Norvège, en Slovaquie, en Slovénie et en Espagne auprès des autorités chargées de la protection des données dans leurs pays. Les associations estiment notamment que Meta ne respecte pas le Règlement général sur la protection des données (RGPD). "Les modèles commerciaux basés sur la surveillance posent toutes sortes de problèmes au regard du GDPR et il est temps que les autorités chargées de la protection des données mettent un terme au traitement abusif des données par Meta et à la violation des droits fondamentaux des personnes", a déclaré Ursula Pachl, directrice générale adjointe du Bureau européen des unions de consommateurs (BEC), dans un communiqué. A lire aussi... Ursula Pachl a également critiqué le lancement récent par Meta d'abonnements payants, sans publicité, à Facebook et Instagram en Europe, qui, selon la société, vise à se conformer aux nouvelles règles de l'UE en matière de technologie. Meta a déclaré que ces changements d'abonnement étaient une réponse aux mesures réglementaires et aux décisions de justice. (Reportage Foo Yun Chee ; version française Lina Golovnya, édité par Kate Entringer)