UE/Mercosur : Les conditions pour un accord commercial pas encore réunies selon Maros Sefcovic

Crédit photo © Reuters

STRASBOURG (Reuters) - Les conditions qui permettraient à l'Union européenne (UE) de conclure un accord de libre-échange avec le Mercosur, le plus grand marché commun d'Amérique du Sud, ne sont pas encore réunies, a déclaré mercredi le vice-président exécutif de la Commission européenne, Maros Sefcovic, bien que les négociations se poursuivent. Le projet d'accord commercial avec le bloc regroupant l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay - le Venezuela étant suspendu - a fait l'objet d'un examen politique approfondi au cours des dernières semaines, sur fond de protestations des agriculteurs européens qui se disent lésés par les importations bon marché en provenance de pays dont la législation environnementale est moins stricte. "La Commission estime que les conditions pour la conclusion de l'accord Mercosur ne sont pas remplies", a déclaré Maros Sefcovic devant le Parlement européen mercredi. Un porte-parole de la Commission a déclaré à Reuters que les négociations se poursuivaient. La Commission européenne et les pays du Mercosur ont conclu un accord commercial en juin 2019 après une vingtaine d'années de négociations mais le processus de ratification est bloqué depuis lors en raison d'objections soulevées par de nombreux Etats membres de l'UE. Des discussions ont repris entre les deux blocs, l'UE cherchant à obtenir des garanties supplémentaires sur l'environnement et la déforestation. La France en particulier, confrontée comme d'autres pays européens à une fronde du monde agricole, a exprimé à plusieurs reprises des réserves sur l'accord et s'oppose en l'état à la signature d'un traité. (Reportage Kate Abnett et Bart Meijer ; version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)