UE: Les Vingt-Sept échouent à se prononcer sur la prolongation de l'autorisation du glyphosate

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Les États membres de l'Union européenne (UE) ne sont pas parvenus à rendre une décision vendredi sur une proposition visant à prolonger de 10 ans l'autorisation du glyphosate, substance active et controversée du désherbant Roundup de Bayer AG. Une "majorité qualifiée" de 15 pays représentant au moins 65% de la population de l'UE était requise pour soutenir ou bloquer la proposition. En l'absence d'une telle majorité, les gouvernements de l'UE feront une nouvelle tentative dans la première quinzaine de novembre. En l'absence d'un nouvel avis clair, la décision reviendra à la Commission européenne. La France s'est abstenue lors du vote parce que la proposition de la Commission ne limite pas l'autorisation du glyphosate lorsqu’il n'existe pas d'alternatives, selon le ministère de l'Agriculture. Le président Emmanuel Macron avait déclaré fin 2017 que l’utilisation du glyphosate serait interdite en France au plus tard dans les trois ans, avant d'admettre qu'une interdiction totale était "impossible". Les utilisations de glyphosate en France ont baissé de 27% entre 2017 et 2022 selon le ministère de l'Agriculture. En juillet, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a déclaré n'avoir "pas identifié de domaine de préoccupation critique" empêchant le renouvellement de l'autorisation du glyphosate. Lors de la dernière approbation de licence par l'UE du glyphosate, le bloc européen a accordé une prolongation de cinq ans. Les pays de l'UE avaient refusé auparavant à deux reprises de soutenir une période de dix ans. (Rédigé par Philip Blenkinsop, Marine Strauss et Sybille de La Hamaide, version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)