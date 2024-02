UE : Les ventes de voitures neuves ont augmenté de 12% en janvier sur un an-ACEA

20 février (Reuters) - Les immatriculations de voitures neuves dans l'Union européenne(UE) ont augmenté de 12,1% en glissement annuel en janvier, avec une croissance à deux chiffres en Allemagne et en Italie, montrent les données publiées mardi par l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA). L'immatriculation de nouvelles voitures électriques à batterie (BEV) a grimpé de 29% par rapport à l'année précédente, malgré une chute de 42,3% par rapport à décembre, soit une vente de 92.741 véhicules en janvier. Ces chiffres reflètent un ralentissement global des ventes de véhicules électriques (VE), en baisse de 26% en janvier par rapport à décembre, selon des données publiées la semaine dernière, en raison notamment de la réduction des subventions et du durcissement des règles en Allemagne et en France. Elles ont toutefois augmenté de 69% par rapport à l'année précédente. Le coût élevé des VE est devenu un obstacle à leur adoption massive, et Stellantis et Renault cherchent à développer des modèles plus abordables. A lire aussi... Les ventes de véhicules entièrement électriques, hybrides rechargeables ou hybrides complets, ont représenté 47,5% des ventes totales dans l'UE en janvier. Les immatriculations des deux plus grands constructeurs européens, Volkswagen et Stellantis ont augmenté respectivement de 11,5% et 15% en janvier. Les ventes de Renault ont quant à elles baissé de 2,9%. Le pionnier américain des VE, Tesla, a vu ses ventes dans l'UE augmenter de 66,9% en janvier. Le nombre de nouveaux véhicules immatriculés en janvier dans l'UE, en Grande-Bretagne et dans l'Association européenne de libre-échange (AELE) a augmenté de 11,5% pour atteindre 1 million de véhicules. (Reportage Greta Rosen Fondahn et Alessandro Parodi ; version française Dimitri Rhodes, édité par Kate Entringer)