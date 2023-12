UE : Les règles sur les contenus en ligne s'appliqueront à 3 grands sites pornographiques

UE : Les règles sur les contenus en ligne s'appliqueront à 3 grands sites pornographiques













20 décembre (Reuters) - L'Union européenne (UE) a ajouté trois sites de vidéos pour adultes - Pornhub, Stripchat et XVideos - à sa liste de plateformes soumises aux nouvelles règles relatives aux contenus illicites en ligne, a déclaré mercredi le commissaire européen au Marché intérieur, Thierry Breton. Les nouvelles règles européennes, connues sous le nom de Digital Services Act (DSA), imposent aux entreprises des obligations plus strictes en matière de signalement et de retrait des contenus illégaux, de lutte contre la désinformation, de protection aux mineurs ou de ciblage publicitaire. L'UE avait annoncé en avril que 19 plateformes de réseaux sociaux ou de commerce en ligne devaient se soumettre à ces règles, dont les géants du numérique Alphabet, maison mère de Google, Meta, maison mère de Facebook, Microsoft, X (ex-Twitter) et AliExpress, le site de commerce en ligne du chinois Alibaba. Ces entreprises s'exposent à une amende pouvant atteindre 6% de leur chiffre d'affaires mondial si elle ne font pas assez d'efforts pour protéger les consommateurs. Thierry Breton a souligné que les sites pornographiques Pornhub, Stripchat et XVideos avaient un nombre d'utilisateurs suffisamment élevés pour tomber sous le coup du DSA. "Créer un environnement en ligne plus sûr pour nos enfants est une priorité", a-t-il écrit sur X. Dans un communiqué, la société canadienne Pornhub a indiqué qu'elle comptait en moyenne 33 millions d'utilisateurs mensuels dans l'UE à la date du 31 juillet, sur la base des six mois précédents. Le DSA s'applique normalement aux entreprises comptant plus de 45 millions d'utilisateurs en ligne, mais un responsable européen, qui a tenu à rester anonyme, a déclaré à Reuters que le calcul de la Commission européenne pouvait se baser sur d'autres sources que le nombre d'utilisateurs déclaré par l'entreprise. L'exécutif européen peut ajouter une plateforme à la liste si elle a une "certitude raisonnable" que le seuil est atteint, a-t-il ajouté. (Rédigé par Supantha Mukherjee à Stockholm, version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)