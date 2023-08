UE : Les plans de résolution des banques seront mis à l'épreuve en 2024

UE : Les plans de résolution des banques seront mis à l'épreuve en 2024













Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - Les plans de résolution que les banques de l'Union européenne (UE) ont mis en place pour survivre à une crise majeure sans avoir à recourir au soutien de la Banque centrale européenne (BCE) feront l'objet d'un examen approfondi l'année prochaine, a déclaré l'Autorité bancaire européenne (EBA), le superviseur bancaire de l'UE. L'EBA a déclaré jeudi qu'elle commencerait à vérifier l'année prochaine si les régulateurs nationaux testent les scénarios des banques sur la recherche et l'obtention de liquidités en cas d'effondrement bancaire, une hypothèse qu'il est d'autant plus importante de prendre en compte que les dépôts peuvent s'évaporer rapidement, insiste l'EBA. La fuite des dépôts a aggravé les récentes crises bancaires aux Etats-Unis et en Suisse, souligne l'institution. Le concept de liquidité fait référence dans ce contexte à de la trésorerie ou à des dettes à court terme qui permettent de financer les opérations quotidiennes d'une banque sans qu'elle n'ait à vendre des actifs. L'EBA a publié jeudi les conclusions de son premier rapport sur la manière dont les régulateurs des 27 appliquent les règles de résolution, qui visent à assurer la gestion d'une banque sans avoir à recourir aux fonds publics en cas d'effondrement. Ces règles encadrent notamment le transfert d'activités clés, comme la gestion des dépôts, à un organisme solvable, ou les restructurations de banques afin qu'elles puissent continuer à faire appel au marché pour lever des liquidités. "Les stratégies et les actions proposées par les établissements pour soutenir l'accès à la liquidité dans le cadre d'une résolution sont restées limitées et se sont principalement concentrées sur l'accès aux facilités de la banque centrale", indique l'EBA dans son rapport. L'accès aux marchés privés pour obtenir des liquidités peut cependant être difficile pour une banque sortant d'une restructuration, et même l'obtention de liquidités de la banque centrale peut s'avérer difficile sans garanties suffisantes, note l'EBA. D'autres options d'accès à la liquidité incluent la cession d'actifs, l'émission de dette ou le recours à des lignes de crédit garanties. (Reportage Huw Jones, version française Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)