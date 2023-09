UE : Les ministres de l'Intérieur à Bruxelles pour discuter d'une politique migratoire

par Gabriela Baczynska BRUXELLES, 28 septembre (Reuters) - Les ministres de l'Intérieur de l'Union européenne (UE) se réunissent jeudi à Bruxelles pour discuter de la gestion des migrations par la mer, alors que l'Italie et l'Allemagne s'inquiètent de la hausse du nombre d'arrivées. Les ministres tenteront à nouveau de convenir d'un mécanisme pour répartir les demandeurs d'asile qui atteignent l'Europe au-delà des postes frontières habituels. Il doivent aussi discuter d'un éventuel accord avec l'Égypte pour empêcher davantage les passages depuis les côtes sud de la Méditerranée, malgré les critiques selon lesquelles une mesure similaire avec la Tunisie bafoue les droits de l'homme. "Il y a beaucoup de troubles dans le voisinage direct de l'Europe", a déclaré un haut diplomate européen. "Quant à savoir si nous devrions ou non conclure davantage d'accords de ce type, la réponse sera très probablement un 'oui' de la part d'une majorité autour de la table." Les regards seront surtout tournés vers l'Allemagne alors que sa ministre de l'Intérieur, Nancy Faeser, pourrait proposer à Bruxelles un accord de coalition qui permettrait à Berlin de soutenir le "mécanisme de crise" visant à répartir les réfugiés et les migrants dans l'UE. Mercredi, Nancy Faeser a annoncé un renforcement des contrôles aux frontières avec la Pologne et la République tchèque voisines, alors que l'Allemagne a connu une augmentation de près de 80% des demandes d'asile depuis le début de l'année. Ce sujet préoccupe en effet la coalition de centre-gauche au pouvoir qui s'opposera à l'extrême droite lors d'élections locales en Bavière le mois prochain. De tels contrôles à l'intérieur de l'UE, normalement une zone de libre circulation, mettent en évidence les difficultés liées à la prise en charge des personnes qui fuient les guerres et la pauvreté au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie du Sud. L'UE a mis en place des politiques migratoires plus strictes depuis que plus d'un million de personnes ont atteint ses côtes sud en 2015, impactant les capacités d'accueil dans des pays comme l'Italie. Les 27 gouvernements membres ont depuis lors eu du mal à moderniser leurs règles communes en matière d'asile et de migration - y compris le "mécanisme de crise" - et alors qu'un renouvellement du Parlement européen est prévu en 2024. (Reportage Gabriela Baczynska, version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)