UE: Les émissions de gaz à effet de serre en baisse de 2,9% au 1er trimestre













par Olivier Sorgho (Reuters) - Les émissions de gaz à effet de serre ont baissé de 2,9% dans l'Union européenne (UE) lors du premier trimestre 2023, alors même que l'économie du bloc européen a progressé légèrement, a annoncé Eurostat mercredi. Les émissions de gaz à effet de serre de l'UE de janvier à mars ont atteint 941 millions de tonnes équivalent CO2, en baisse de 2,9% par rapport à l'an dernier, alors que l'économie a progressé de 1,2% sur la même période. Alors que plusieurs pays du sud de l'Europe comme le Portugal, l'Espagne, l'Italie ou encore la Grèce, ont fait face à des canicules et d'importants feux de forêt cet été, l'Union européenne pousse pour atteindre son objectif de neutralité carbone en 2050. En ce sens, l'UE a interdit la vente de voitures neuves à moteur thermique à partir de 2035. Les émissions ont baissé dans 21 des 27 pays membres et les baisses les plus importantes ont été observées en Bulgarie (-15,2%), Estonie (-14,7%) et Slovénie (-9,6%). A l'inverse, elles ont grimpé en Irlande (+9,1%) mais aussi dans une moindre mesure en Lettonie, Slovaquie, Danemark, Suède et Finlande. En France, elles ont baissé de 1%. Les ménages ont été responsables de la plus grande part des émissions - près d'un quart - a déclaré Eurostat, devant l'industrie manufacturière. L'approvisionnement en électricité et gaz - le secteur où les baisses ont été les plus importantes - contribue toujours pour 19% du total des émissions de gaz à effet de serre alors que l'agriculture représente 13% et les transports 10% du total. (Version française Zhifan Liu)