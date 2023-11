UE : Les banques pourraient souffrir en cas de cession de leurs obligations, dit Lagarde

FRANKFURT, 16 novembre (Reuters) - Les banques européennes pourraient subir des pertes importantes si elles devaient céder leurs obligations en contre partie de liquidités, a déclaré jeudi Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE). "Les avoirs des banques de l'UE en titres obligataires pourraient être réduits de manière significative s'ils devaient être vendus", a-t-elle déclaré lors de la conférence annuelle du Conseil européen du risque systémique, qu'elle préside. (Reportage Francesco Canepa; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)