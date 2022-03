UE : Le projet de taux d'impôt minimal sur les sociétés est en bonne voie, dit Le Maire

BRUXELLES (Reuters) - Le projet d'instauration d'un taux minimal d'impôt sur les grandes entreprises est en bonne voie, a déclaré mardi Bruno Le Maire à son arrivée à une réunion des ministres des Finances de l'Union européenne à Bruxelles.

"Les choses ont bien progressé (...) toutes les difficultés techniques sont désormais levées", a dit le ministre français. "Il reste des réticences d'un nombre très restreint d'Etats membres. Nous allons en discuter ce matin pour voir si nous parvenons à lever ces réticences mais quoi qu'il arrive, la mise en place de cette taxation minimale sur les plus grandes entreprises est en bonne voie."

Cette réunion de l'Ecofin, sous présidence française de l'UE, sera aussi en grande partie consacrée aux conséquences économiques de la guerre en Ukraine et des sanctions occidentales contre la Russie.

Bruno Le Maire a précisé que les Vingt-Sept entendaient élaborer une stratégie économique commune face à la hausse des prix de l'énergie, passant par une protection des ménages et des entreprises les plus affectées par la hausse des cours du pétrole et du gaz, et par une plus grande indépendance énergétique du bloc.

