UE : Le nombre d'immigrés clandestins en hausse de 22% en 2021

(Reuters) - Le nombre d'immigrés clandestins dans l'Union européenne a augmenté de 22% en 2021 pour atteindre 681.200 personnes, leur nombre ayant même plus que doublé en France, montrent des statistiques publiées jeudi par l'institut européen de la statistique.

D'après Eurostat, 215.200 immigrés en provenance de pays extérieurs à l'UE se trouvaient de manière irrégulière en France en 2021, soit une hausse de 107% par rapport à l'année précédente, marquée par le début de la pandémie de COVID-19.

Il s'agit de personnes soit entrées irrégulièrement soit restées après l'expiration de leur visa.

Au niveau de l'ensemble de l'UE, la plus importante communauté d'immigrés clandestins est formée par les Syriens, suivis des Algériens et des Afghans. Le nombre d'Afghans présents de manière irrégulière dans l'un des 27 membres de l'UE a bondi de 55% par rapport à 2020 avec le retour au pouvoir des taliban dans leur pays, en août.

Les hommes représentent 87% de ces clandestins et plus de la moitié ont entre 18 et 34 ans.

Les chiffres au niveau du continent restent toutefois inférieurs de 67% au pic atteint en 2015, quand plus d'un million de personnes, essentiellement en provenance de Syrie et d'Irak, étaient arrivés en Europe pour fuir les conflits dans leurs pays.

(Reportage Dina Kartit et Valentine Baldassari à Gdansk, version française Bertrand Boucey, édité par Sophie Louet)