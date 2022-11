UE : Le commissaire à la Justice va rencontrer des responsables de Meta et Twitter à Dublin, selon l'Irish Times

DUBLIN (Reuters) - Le commissaire européen chargé de la Justice, Didier Reynders, va rencontrer des responsables de Twitter et Meta aux sièges européens des deux entreprises cette semaine à Dublin, selon des propos rapportés par l'Irish Times.

D'après le quotidien, Didier Reynders s'est dit frappé par le renvoi de certaines personnes engagées dans les discussions avec l'exécutif européen sur les nouvelles réglementations mises en place par Bruxelles, dans le cadre des licenciements en série mis en oeuvre par les deux groupes ces dernières semaines.

"C'est très étrange, surtout à un moment où il y a de plus en plus d'obligations et la nécessité de les mettre en oeuvre", a déclaré le commissaire à la Justice, qui sera à Dublin jeudi pour rencontrer des parlementaires irlandais.

"Il est trop tôt pour dire que cela pose un véritable problème, mais c'est logique que nous ayons quelques inquiétudes, en raison de l'ampleur des décisions prises - évidemment chez Twitter, mais aussi chez Meta (maison mère de Facebook-NDLR) et peut-être d'autres encore", a-t-il ajouté, toujours selon l'Irish Times.

(Rédigé par Padraic Halpin, version française Myriam Rivet, édité par Kate Entringer)