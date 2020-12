UE: La Pologne s'attend à un autre sommet pour un accord sur le budget

Crédit photo © Reuters

VARSOVIE (Reuters) - Un autre sommet européen pourrait être nécessaire cette année après celui prévu jeudi et vendredi pour conclure un accord sur le budget pluriannuel et le plan de relance post-COVID de l'Union européenne, que la Pologne et la Hongrie refusent de voir conditionnés au respect de l'état de droit, a déclaré mercredi le ministre polonais des Affaires étrangères.

"Si nous ne pouvons pas parvenir à un accord au cours des deux prochains jours (...) il faudra qu'il y ait un autre Conseil européen cette année ou alors les négociations auront lieu dans de nouvelles circonstances sous la présidence portugaise", a dit Zbigniew Rau à la radio publique polonaise.

Le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, et le chef du parti Droit et Justice (PiS) au pouvoir en Pologne, Jaroslaw Kaczynski, ont reçu mardi soir à Varsovie le chef du gouvernement hongrois Viktor Orban.

