UE : La Hongrie bloque un accord sur 50 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine, reprise des négociations en janvier

UE : La Hongrie bloque un accord sur 50 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine, reprise des négociations en janvier













Crédit photo © Reuters

BRUXELLES (Reuters) - La Hongrie s'est opposée vendredi à un accord sur un programme d'aide de 50 milliards d'euros à l'Ukraine, et les dirigeants du bloc ont décidé de reprendre les discussions en janvier, a déclaré le Premier ministre néerlandais Mark Rutte. Mark Rutte a dit que 26 des pays de l'UE étaient d'accord pour fournir ces fonds, prélevés sur le budget de l'UE, à Kyiv, mais que la Hongrie s'était opposée à cette décision, qui doit être approuvé à l'unanimité par les Vingt-Sept. "Nous avons encore du temps, l'Ukraine ne sera pas à court d'argent dans les prochaines semaines", a indiqué Mark Rutte aux journalistes à l'issue des négociations. "Nous nous sommes mis d'accord avec les 26 pays. Viktor Orban, la Hongrie, n'y est pas encore arrivé. Je suis assez certain que nous pourrons parvenir à un accord au début de l'année prochaine, nous pensons à la fin janvier", a ajouté Mark Rutte, précisant qu'un autre sommet serait organisé afin de parvenir accord. Viktor Orban a déclaré vendredi à la radio publique hongroise que si l'UE voulait modifier son budget actuel pour y intégrer l'aide à l'Ukraine, ce serait "une excellente occasion pour la Hongrie de dire qu'elle devrait recevoir l'argent auquel elle a droit". L'UE a annoncé avant l'ouverture du sommet le déblocage de 10 milliards d'euros de fonds destinés à la Hongrie après l'adoption d'une loi sur l'indépendance de la justice, mais Bruxelles continue de bloquer quelque 20 milliards d'euros supplémentaires en raison des atteintes répétées à l'état de droit dans ce pays. Le Premier ministre hongrois a ajouté que le sujet serait de nouveau au menu des discussions lors d'un sommet extraordinaire en février prochain. (Reportage Jan Strupczewski; version française Camille Raynaud et Zhifan Liu, édité par Tangi Salaün)