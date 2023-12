UE : La France, l'Italie et l'Allemagne demandent des sanctions ad hoc contre le Hamas

UE : La France, l'Italie et l'Allemagne demandent des sanctions ad hoc contre le Hamas













Crédit photo © Reuters

ROME (Reuters) - La France l'Italie et l'Allemagne ont appelé lundi l'Union européenne à imposer des sanctions ad hoc contre le Hamas et ses partisans, dans une lettre commune adressée par les ministres des Affaires étrangères des trois pays au chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. Dans la lettre, consultée par Reuters, les trois ministres expriment leur solidarité avec Israël et leur plein soutien à la proposition de créer un régime de sanctions ad hoc contre le Hamas et ses partisans. "Cela implique un engagement européen plus fort à la fois pour lutter contre l'infrastructure et le soutien financier du Hamas, et pour isoler et délégitimer le Hamas au niveau international, qui ne représente en aucun cas les Palestiniens ou leurs aspirations légitimes", déclarent Catherine Colonna et ses homologues allemande, Annalena Baerbock, et italien, Antonio Tajani, dans la lettre. Ils y affirment également que son adoption rapide permettra d'envoyer un message politique fort sur l'engagement de l'Union européenne contre le Hamas. (Reportage Angelo Amante, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)