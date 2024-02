UE: La Commission présentera le plan européen de défense dans trois semaines

par Julia Payne MUNICH (Reuters) - La Commission européenne présentera une proposition de stratégie industrielle de défense dans trois semaines, a déclaré samedi la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, et ouvrira également un bureau d'innovation en matière de défense en Ukraine. "L'Europe doit renforcer sa base industrielle (...) Je suis une transatlantiste convaincue et, en même temps, nous devons construire une Europe forte, cela va de pair", a déclaré Ursula von der Leyen lors d'une table ronde à la conférence de Munich sur la sécurité. La proposition vise à augmenter les dépenses de défense, à "dépenser mieux" avec des achats et des accords conjoints afin de fournir des prévisions à l'industrie et une meilleure interopérabilité entre les forces armées européennes, a dit la présidente. A lire aussi... L'objectif est également de concentrer les dépenses en Europe afin de maintenir de "bons emplois" pour les contribuables qui paient la facture, a-t-elle ajouté. Ursula von der Leyen estime par ailleurs que l'Ukraine doit être intégrée dans les programmes de défense européens, car la Russie "surpasse l'Ukraine" en soldats. En ce qui concerne l'aide financière, il serait dans l'intérêt des États-Unis d'adopter un projet de loi - actuellement bloqué au Congrès - visant à fournir une aide accrue à l'Ukraine, car cette mesure symbolise la résistance des démocraties. "Il ne s'agit pas seulement de la guerre de la Russie en Ukraine et des tentatives de [Vladimir] Poutine de déstabiliser les démocraties, mais aussi de tous les autres adversaires autocratiques que nous surveillons de très près (...), que les démocraties soient unies, déterminées et résolues". Elle a également promis que, si elle était réélue à la tête de l'exécutif de l'Union européenne (UE), elle créerait un nouveau poste de commissaire à la Défense. En février, l'UE a décidé de fournir à l'Ukraine une nouvelle aide de 50 milliards d'euros sur les quatre prochaines années, en plus des 88 milliards d'euros déjà dépensés depuis le lancement de l'invasion russe en février 2022. "La question est de savoir si les démocraties l'emporteront à l'échelle mondiale", a déclaré Ursula von der Leyen. (Reportage Julia Payne et Andrew Gray ; version française Kate Entringer)