UE: L'Allemagne s'abstiendra sur le devoir de vigilance des entreprises

Crédit photo © Reuters

BERLIN (Reuters) - L'Allemagne va s'abstenir lors du vote sur la directive européenne imposant aux grandes entreprises un devoir de vigilance sur le respect des droits humains ou la protection de l'environnement dans leurs chaînes d'approvisionnement, a déclaré mardi à Reuters le ministre allemand du Travail, Hubertus Heil. Cette abstention est due au rejet de la directive par les libéraux du FDP, membres de la coalition tripartite dirigée par Olaf Scholz à Berlin, a précisé Hubertus Heil, lui-même membre, comme le chancelier, du Parti social-démocrate (SPD). "Je pense que c'est une erreur, notamment parce que l'abstention de l'Allemagne suscitera l'incompréhension des autres partenaires européens", a-t-il déclaré à Reuters. Cette directive est le fruit d'un compromis trouvé en décembre entre le Conseil et le Parlement européens. Elle doit faire l'objet d'un vote formel ce vendredi. Si l'Allemagne ne peut à elle seule bloquer son adoption, une abstention allemande pourrait être considérée comme un signe suffisant pour inciter d'autres pays à manifester leur hostilité à ce projet lors du vote. Cette directive doit s'appliquer aux entreprises de l'UE comptant plus de 500 employés et réalisant un chiffre d'affaires mondial net de plus de 150 millions d'euros. Pour les entreprises hors de l'UE, elle s'appliquera si elles réalisent un chiffre d'affaires net de plus de 150 millions d'euros dans l'Union européenne, trois ans après l'entrée en vigueur des règles. (Reportage Holger Hansen, rédigé par Kirsti Knolle, version française Stéphanie Hamel)