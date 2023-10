UE : L'accord sur la réforme de l'énergie, une "victoire française" pour l'Elysée

UE : L'accord sur la réforme de l'énergie, une "victoire française" pour l'Elysée













PARIS, (Reuters) - L'accord sur la réforme du marché européen de l'électricité est une "grande victoire française" et permettra de faire bénéficier les Français des coûts compétitifs du nucléaire, a estimé mardi l'Elysée. Les futurs prix de l'électricité seront fixés à un niveau légèrement supérieur aux coûts de production d'EDF, a-t-il ajouté, précisant que le futur dispositif français de régulation des prix de l'électricité serait présenté au cours des prochaines semaines et s'inscrirait dans le cadre européen. (Reportage Benjamin Mallet, rédigé par Jean-Stéphane Brosse)