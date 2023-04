UE : Josep Borrell se rendra en Chine la semaine prochaine

BRUXELLES (Reuters) - Le haut représentant de l'Union européenne (UE) pour les Affaires étrangères, Josep Borrell, se rendra en Chine la semaine prochaine, poursuivant ainsi la série de visites de hauts fonctionnaires européens à Pékin. Josep Borrell se rendra en Chine du 13 au 15 avril, a déclaré jeudi Peter Stano, porte-parole de l'UE pour les Affaires étrangères. Le président français Emmanuel Macron et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen sont actuellement en Chine où ils ont appelé Pékin, proche allié de Moscou, à raisonner la Russie sur l'Ukraine. Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez s'était déjà rendu à Pékin la semaine dernière. (Reportage Andrew Gray, version française Nathan Vifflin, édité par Blandine Hénault)