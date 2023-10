UE : Instagram et Facebook vont faire payer les utilisateurs pour un service sans publicité

(Reuters) - Meta Platforms a l'intention de mettre en place des abonnements sans publicité pour les utilisateurs européens d'Instagram et Facebook, ont déclaré mardi deux sources familières avec le sujet. Plusieurs grilles tarifaires ont été évoquées, mais un abonnement à 10 euros par mois est le plus réalisable, a déclaré l'une des sources. L'autre a indiqué que ce plan serait mis en oeuvre dans les mois à venir. Ce projet correspond à une tentative de Meta de se conformer aux réglementations de l'Union européenne qui menace de limiter sa capacité à personnaliser les publicités pour les utilisateurs sans leur consentement, ce qui mettrait à mal sa principale source de revenus. Proposer le choix entre une formule gratuite, financée par la publicité, et un abonnement payant pourrait inciter les utilisateurs à opter pour la première solution, ce qui aiderait Meta à se conformer à la réglementation sans affecter son activité publicitaire. Actuellement, Netflix propose un abonnement de base au prix de 7,99 euros par mois, tandis que le service premium de Youtube, filiale d'Alphabet, coûte environ 12 euros par mois et celui de Spotify environ 11 euros. Sur les appareils mobiles, le prix d'un compte unique passerait à environ 13 euros car Meta prendrait en compte les commissions facturées par les boutiques d'applications d'Apple et de Google, a déclaré la deuxième source. Le groupe a été condamné en début d'année à une amende de 390 millions d'euros par le commissaire irlandais à la Protection des données et s'est vu signifier qu'il ne pouvait pas s'appuyer sur la base juridique dite "contractuelle" pour envoyer aux utilisateurs des publicités basées sur leur activité en ligne. Un porte-parole de Meta avait alors déclaré que l'entreprise croyait aux "services gratuits soutenus par des publicités personnalisées", mais qu'elle explorait "des options pour s'assurer que nous nous conformions aux exigences réglementaires en évolution". Meta et la Commission irlandaise de protection des données se sont refusés à tout commentaire, tandis que la Commission européenne n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters. (Reportage Supantha Mukherjee à Stockholm, Akash Sriram et Jyoti Narayan à Bangalore ; version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)