UE : Hausse de 9,2% des ventes de voitures avec la demande pour les véhicules électriques

UE : Hausse de 9,2% des ventes de voitures avec la demande pour les véhicules électriques













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Les immatriculations de voitures neuves dans l'Union européenne (UE) ont augmenté de 9,2% en septembre, portées par un bond des ventes de véhicules électriques et hybrides, qui ont représenté plus de la moitié des ventes totales le mois dernier. L'UE enregiste ainsi son quatorzième mois consécutif de croissance des ventes, selon l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA). Les ventes de voitures entièrement électriques ont augmenté de 14,3% sur un an et les ventes de véhicules hybrides ont progressé de plus de 30%. Les modèles diesel ne représentent plus que 12,5% des ventes, contre 15,9% l'année précédente. En 2015, les véhicules diesel représentaient encore plus de 50% des ventes de voitures neuves dans l'UE. Le premier vendeur de voitures en Europe, Volkswagen, a enregistré une augmentation de 9,6% de ses ventes en septembre, selon l'ACEA. Stellantis et Renault ont vu leurs ventes augmenter respectivement de 11,3% et de 5,1%. (Rédaction Miranda Murray ; version française Mariana Abreu, édité par Blandine Hénault)