UE : Hausse de 10% des entrées irrégulières au cours du S1 (Frontex)

BRUXELLES, 31 juillet (Reuters) - Le nombre d'entrées irrégulières dans l'Union européenne a augmenté de 10% au cours du premier semestre 2023 par rapport à l'année précédente, a déclaré lundi l'agence Frontex, chargée du contrôle et de la gestion des frontières de l'UE. Frontex a signalé 132.370 tentatives d'entrée dans l'UE en dehors des points de passage réguliers entre le début de l'année et la fin du mois de juin, soit une augmentation de 10% par rapport à la même période en 2022. Les traversées de la Méditerranée centrale ont augmenté de plus d'un tiers et représentent la moitié du nombre total, a ajouté Frontex, en raison de l'augmentation des arrivées de la Tunisie vers l'Italie. Le trafic sur toutes les autres routes menant vers l'UE a diminué sur la même période. Plus tôt ce mois-ci, la Tunisie a signé un accord de lutte contre l'immigration irrégulière avec l'UE, qui est déterminée à maintenir un contrôle strict sur les arrivées par voie maritime avant les élections européennes prévues dans un an. L'UE s'efforce depuis longtemps de réduire l'immigration clandestine en provenance du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Asie, malgré les critiques des groupes de défense des droits de l'homme selon lesquelles elle soutient des dirigeants qui ne respectent pas des principes démocratiques pour y parvenir. La médiatrice européenne, qui veille au respect des règles par les institutions et organisations de l'UE, a déclaré la semaine dernière qu'elle examinerait l'accord conclu avec la Tunisie. Emily O'Reilly souhaite aussi vérifier que Frontex respecte les obligations en matière de droits de l'homme, y compris l'obligation de porter secours aux personnes en danger en mer, tout en gérant les frontières extérieures du bloc des 27 États membres. (Reportage Gabriela Baczynska ; version française Lina Golovnya, édité par Kate Entringer)