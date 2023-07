UE et Japon vont renforcer leur coopération sur les semiconducteurs, dit Thierry Breton

TOKYO (Reuters) - L'Union européenne va renforcer sa coopération avec le Japon dans le secteur des semiconducteurs, a déclaré lundi le commissaire européen à l'Industrie, Thierry Breton, une démarche s'inscrivant dans une volonté de mieux contrôler une technologie vitale pour diverses industries - défense, automobile... Bruxelles et Tokyo vont collaborer pour surveiller les chaînes d'approvisionnement des semiconducteurs et faciliter les échanges de chercheurs et d'ingénieurs, a-t-il dit à Reuters lors d'un déplacement au Japon pour discuter avec le gouvernement et des entreprises de la coopération sur les puces et l'intelligence artificielle (IA). Il a ajouté que l'UE soutiendrait les entreprises japonaises du secteur envisageant d'opérer dans le bloc communautaire, notamment via un accès à des subventions. "Nous pensons qu'il est extrêmement important de protéger la chaîne d'approvisionnement des semiconducteurs", a déclaré Thierry Breton, alors que l'UE entend réduire sa dépendance à l'égard de la Chine, laquelle s'évertue de renforcer ses capacités en technologies de pointe. "Nous avons fait clairement comprendre que nous voulons simplement réduire les risques", a souligné le commissaire européen à l'Industrie. (Reportage Sam Nussey; version française Jean Terzian)