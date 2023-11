UE : Des groupes de consommateurs dénoncent le "greenwashing" de producteurs d'eau en bouteille

Crédit photo © Reuters

BRUXELLES (Reuters) - Les producteurs d'eau en bouteille tels que Coca-Cola, Danone et Nestlé font des déclarations trompeuses sur le caractère recyclable de leurs emballages en plastique, ont déclaré mardi 13 groupes de consommateurs européens et le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC), la fédération qui les chapeaute. Ils ont porté plainte auprès de la Commission européenne et du réseau de coopération en matière de protection des consommateurs (CPC), demandant qu'une enquête soit menée. Les bouteilles de boissons sont l'une des principales sources de pollution plastique sur les plages européennes. Le BEUC, qui compte 45 membres, indique que le consommateur européen moyen boit 118 litres d'eau en bouteille par an, dont 97% dans des récipients en plastique. Le BEUC, ainsi que des associations de consommateurs dans des pays allant de la France à la Bulgarie, ont déclaré avoir identifié trois sujets de préoccupation. Le terme "100% recyclable" est, disent-ils, ambigu et dépend de l'efficacité du tri et du traitement au niveau local. Pour les bouteilles en polyéthylène téréphtalate (PET), le taux de recyclage est de 55% dans l'UE et la probabilité qu'elles redeviennent des bouteilles d'environ 30%. Cette formulation devrait être interdite, selon les groupes, puisqu'elle induit les consommateurs en erreur. C'est également le cas de l'expression "100% recyclé", que les groupes demandent à supprimer. Elle ne tient pas compte du fait que les couvercles des bouteilles ne sont pas fabriqués à partir de matériaux recyclés et que les étiquettes le sont rarement également. L'ajout de plastique vierge au corps de la bouteille est également une pratique courante. Les logos verts ou les images inspirées de la nature utilisés sur les emballages donnent également l'impression que les bouteilles ne sont pas néfastes pour l'environnement, ont indiqué les groupes. Les groupes industriels Natural Mineral Waters Europe et UNESDA Soft Drinks Europe ont de leur côté déclaré que le secteur des boissons était un pionnier en matière de réutilisation ou de recyclage des emballages et qu'il accordait de l'importance à une communication claire. Le secteur préconise un déploiement plus large des systèmes de consigne et de retour afin d'augmenter les taux de collecte de l'UE pour les emballages de boissons, qui sont actuellement inférieurs à 60%, ont-ils indiqué. Coca-Cola dit vouloir collecter et recycler une bouteille ou une canette pour chacune de celles que le groupe vend d'ici 2030. "Nous ne communiquons sur nos emballages que des messages qui peuvent être justifiés, afin de permettre aux consommateurs de faire des choix éclairés", a affirmé un porte-parole. Danone a déclaré faire des progrès dans la réduction du plastique à usage unique et du plastique vierge - qui a diminué de 10% depuis 2018. Nestlé affirme avoir réduit ses emballages en plastique vierge de 10,5% depuis 2018 et être en bonne voie pour les réduire d'un tiers d'ici la fin de 2025, a indiqué un porte-parole. La Commission européenne a déclaré que les autorités nationales examineraient la plainte concernant les accusations des messages trompeurs en matière d'environnement et se concerteraient sur d'éventuelles mesures à prendre. (Reportage Philip Blenkinsop et Richa Naidu ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)