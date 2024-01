UE : Continental et d'autres groupes pneumatiques visés par des perquisitions

(Mis à jour avec Continental, citations UE et actions) 30 janvier (Reuters) - La Commission européenne a mené mardi des perquisitions chez des groupes pneumatiques dans plusieurs pays européens, dont l'allemand Continental, sur des craintes concernant une éventuelle coordination des prix en cartel. La Commission européenne a indiqué avoir perquisitionné plusieurs groupes pneumatiques dans un certain nombre de pays de l'UE, sans fournir davantage de détails, conformément à sa politique. "Nous pouvons confirmer qu'à partir d'aujourd'hui, des enquêtes des autorités européennes de la concurrence sont en cours chez Continental en Allemagne", a déclaré un porte-parole du groupe allemand. L'action Continental recule de près de 3% à Francfort après l'annonce de ces perquisitions, tandis que Pirelli cède plus de 1% à Milan et Michelin perd 1% à Paris. Selon les autorités européennes, les produits concernés par les inspections sont les nouveaux pneus de remplacement pour les voitures particulières, les camionnettes, les camions et les autobus vendus dans l'Espace économique européen (EEE), composé des pays de l'UE, de la Norvège, de l'Islande et du Liechtenstein. "La Commission est préoccupée par le fait qu'une coordination des prix a eu lieu entre les entreprises inspectées, y compris par le biais de communications publiques", a déclaré l'exécutif de l'UE dans un communiqué. Les entreprises reconnues coupables d'avoir enfreint les règles de concurrence de l'UE sont passibles d'amendes pouvant aller jusqu'à 10% de leur chiffre d'affaires global. Ces dernières années, la Commisssion européenne a infligé des amendes à près d'une douzaine de cartels dans l'industrie automobile, parmi lesquels figuraient des fournisseurs de roulements, de sièges de voiture ou encore de systèmes de freinage. (Reportage Foo Yun Chee, avec la contribution de Giulio Piovaccari à Milan et Enrico Sciacovelli; version française Stéphanie Hamel, édité par Blandine Hénault)